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В Красноярске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию

Спорт

Решение о проведении чемпионата в столице Красноярского края уже принято

В Красноярске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию
Криста Киффер. На катке

Красноярск, 23 мая 2019, 09:14 — REGNUM  Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Красноярске с 24 по 29 декабря 2019 года. Решение о его проведении было принято на заседании исполнительного комитета Федерации фигурного катания на коньках России, сообщили ИА REGNUM 23 мая в министерстве спорта Красноярского края.

Уточняется, что краевое правительство в апреле текущего года предложило провести чемпионат в ледовом дворце «Платинум Арена Красноярск» — это один из объектов зимней Универсиады, состоявшейся в столице региона в марте 2019 года. На сегодняшний день этот ледовый дворец является самым крупным в крае и вмещает 7 тысяч зрителей. В октябре 2018 года объект принимал соревнования III этапа Кубка России по фигурному катанию на коньках.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. На подготовку и проведение Студенческих игр потратили порядка 80 млрд рублей. С нуля были построены и реконструированы 34 капитальных объекта.

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Победу одержала сборная России, завоевавшая 112 наград.

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Фигурное катание
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