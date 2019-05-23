Два украинских боксёра вошли в пятёрку сильнейших на планете — The Ring

Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Украинский спортсмен Василий Ломаченко возглавил рейтинг сильнейших боксёров мира вне зависимости от их весовой категории. Рейтинг опубликовало крупнейшее специализированное издание The Ring.

Пятое место также занял спортсмен с Украины Александр Усик.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Ломаченко повредил кисть руки во время поединка за сохранение звания чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). К счастью, как выяснилось позже, травма оказалась не такой тяжёлой, как предполагалось.

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Александр Усик также получил травму руки. Ориентировочно он вернётся на ринг в августе 2019 года.

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