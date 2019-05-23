«Формула-1»: Хэмилтон отказался от общения с прессой из-за смерти Лауды

Монако, , 08:06 — REGNUM Началу гонки «Формулы-1» в Монако предшествовало известие о кончине трехкратного чемпиона Ники Лауды. Действующий чемпион Льюис Хэмилтон отказался от участия в традиционной четверговой конференции из-за смерти своего наставника, пишет газета Kronen Zeitung.

На пресс-конференции 22 мая было сказано много слов в адрес покойного. Хэмилтон отсутствовал: его заменил товарищ по команде Mercedes Валттери Боттас.

«Я видел его перед этим, все нормально, в порядке, — сказал Боттас. — Была просьба представить его здесь».

В последние годы Хэмилтон и Лауда, неисполнительный директор команды Mercedes, были близки. Лауда внес большой вклад, чтобы вывести коллектив на вершину «Формулы-1». Как сообщало ИА REGNUM, легендарный австриец скончался 20 мая в возрасте 70 лет.

Гонка в Монако состоится 26 мая в 16 часов по московскому времени.

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