Среда, 22 Мая 2019 года
21:04:01 МСК

Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020

Спорт

Одновременно с этим комитет рекомендовал лишить Международную ассоциацию бокса официального признания

Лозанна, Швейцария, 22 мая 2019, 20:58 — REGNUM  Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал на предстоящей сессии организации принять решение о сохранении бокса в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба МОК.

Одновременно с этим Исполком МОК рекомендовал лишить Международную ассоциацию любительского бокса (AIBA) официального признания и детально рассмотреть вопрос о её статусе уже после Олимпиады в Японии.

Предполагается, что подготовкой и проведением турнира по боксу в Токио займётся специально сформированная комиссия под руководством главы Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

Все эти решения должны быть окончательно утверждены на ближайшей сессии МОК, которая пройдёт 24−26 июня в Лозанне.

Напомним, осенью минувшего года МОК приостановил подготовку к проведению боксёрского турнира в рамках Олимпиады-2020 до завершения специального расследования относительно деятельности AIBA. Поводом для этого послужили финансовые проблемы в ассоциации — её долги превысили $16 млн.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Олимпийские игры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить