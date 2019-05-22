Среда, 22 Мая 2019 года
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Собянин открыл в московском вузе плавательный бассейн — фоторепортаж

Спорт

Объект появился на территории МГСУ

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Собянин открыл в московском вузе плавательный бассейн — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Плавательный бассейн МГСУ

Москва, 22 мая 2019, 16:43 — REGNUM  В Москве 22 мая открылся плавательный бассейн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Плавательный бассейн МГСУ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Плавательный бассейн МГСУ
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Плавательный бассейн МГСУ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Плавательный бассейн МГСУ

Спортивный объект расположен на территории Московского государственного строительного университета (МГСУ) на Ярославском шоссе. В открытии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

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Сергей Собянин во время осмотра бассейна
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин во время осмотра бассейна

«Несколько лет назад здесь был построен легкоатлетический манеж. В этом году мы открыли бассейн», — сказал мэр.

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Плавательный бассейн МГСУ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Плавательный бассейн МГСУ
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Плавательный бассейн МГСУ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Плавательный бассейн МГСУ

Строительство плавательного бассейна МГСУ началось в ноябре 2016 года. В здании бассейна общей площадью 4,6 тыс. квадратных метров м расположены две чаши — 25×25 м (10 дорожек, глубина 1,2−1,8 м) и 10×6 м (учебный бассейн, глубина 0,9−1,25 м).

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Плавательный бассейн МГСУ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Плавательный бассейн МГСУ
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Плавательный бассейн МГСУ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Плавательный бассейн МГСУ

В помещениях также обустроены зал для спортивно-оздоровительных занятий, медицинский кабинет, раздевалки, душевые и сауна. Объект будет открыт для посещений не только студентам, но и местным жителям.

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regnum author Дарья Антонова
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