Собянин открыл в московском вузе плавательный бассейн — фоторепортаж

Москва, , 16:43 — REGNUM В Москве 22 мая открылся плавательный бассейн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спортивный объект расположен на территории Московского государственного строительного университета (МГСУ) на Ярославском шоссе. В открытии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

«Несколько лет назад здесь был построен легкоатлетический манеж. В этом году мы открыли бассейн», — сказал мэр.

Строительство плавательного бассейна МГСУ началось в ноябре 2016 года. В здании бассейна общей площадью 4,6 тыс. квадратных метров м расположены две чаши — 25×25 м (10 дорожек, глубина 1,2−1,8 м) и 10×6 м (учебный бассейн, глубина 0,9−1,25 м).

В помещениях также обустроены зал для спортивно-оздоровительных занятий, медицинский кабинет, раздевалки, душевые и сауна. Объект будет открыт для посещений не только студентам, но и местным жителям.

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