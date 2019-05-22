«Урал» и «Локомотив» поборются за победу в Кубке России

Самара, , 15:37 — REGNUM Сегодня, 22 мая, в Самаре состоится в решающий матч в Кубке России. На поле стадиона «Самара Арена» встретятся футболисты екатеринбургского «Урала» и московского «Локомотива».

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Матч, прямую трансляцию которого будет вести телеканал «Матч ТВ», начнётся в 18:30 мск (в 20:30 — по уральскому). Как сообщала в пресс-службе «Урала», ожидается около трёх тысяч уральских болельщиков.

https://twitter.com/FCURAL/status/1131074650824478720

Добавим, что спортсмены «Урала» прилетели в Самару накануне вечером после предыгровой тренировки в Екатеринбурге. Команда не сможет рассчитывать в этой игре на травмированного Николая Димитрова и дисквалифицированного Эрика Бикфалви. Также пропустит матч из-за болезни полузащитник Андрей Егорычев.

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Путь к финалу Кубку России «Урал» начинал в Нижнекамске. В 1/16 финала уральцы обыграли «Нефтехимик», затем прошли «Нижний Новгород», а в четвертьфинале обыграли по сумме двух матчей московский «Спартак». В полуфинале «Урал» был сильнее тульского «Арсенала».

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