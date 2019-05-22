Литовская пловчиха Рута Мейлутите завершила карьеру

Вильнюс, , 13:52 — REGNUM Самая успешная в истории Литвы спортсменка, золотая медалистка Олимпиады в Лондоне, многократная победительница чемпионатов мира и Европы по плаванию Рута Мейлутите сегодня, 22 мая, объявила о завершении спортивной карьеры, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Её решение официально подтвердила Федерация плавания Литвы.

Сама спортсменка сказала, что долго шла к этому решению, а сама хочет «почувствовать простые вещи». До объявления решения о завершении карьеры Мейлутите грозила дисквалификация на год или два года за трижды пропущенную внезапную проверку на допинг.

Сама спортсменка никогда не была уличена в употреблении запрещённых препаратов, а трижды пропущенную проверку связывают с её решением покинуть спорт уже некоторое время назад. Мейлутите ещё в прошлом году прекратила регулярные тренировки.

Литовская пловчиха за свою карьеру на различных соревнованиях завоевала 20 золотых медалей, 10 серебряных и одну бронзовую. Ей принадлежит один мировой рекорд и два европейских рекорда. Золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне Рута Мейлутите завоевала в возрасте 15 лет. Главной её соперницей все эти годы была российская пловчиха Юлия Ефимова. Мейлутите все последние четыре года была признана лучшим спортсменом Литвы.