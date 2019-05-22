Штаб Бердыева требует от ФК «Ростов» расплаты

Ростов-на-Дону, , 12:12 — REGNUM Тренерский штаб Курбана Бердыева (нынешнего тренера казанского «Рубина») требует от футбольного клуба «Ростов» почти 100 млн рублей. По некоторым данным, такую сумму администрация донской команды задолжала в период работы с жёлто-синими.

Так, как информирует «Спорт-Экспресс», члены тренерского штаба заявляют о невыплате премиальных.

PR-директор «Ростовв» Денис Штанько наличие долга подтвердил, но удивился такой большой сумме.

«Мы действительно удивлены появлением такой финансовой претензии. Согласно нашим бухгалтерским документам долг существует, но в гораздо меньшем объёме. Нам потребуется время, чтобы детально изучить документ и разобраться в ситуации», — цитирует издание представителя жёлто-синих.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Курбан Бердыев покинул должность главного тренера ФК «Ростов» в июне 2017 года. Вместе с туркменским специалистом команду покинул весь тренерский штаб. За время работы туркменского специалиста на Дону донская команда стала серебряным призёром чемпионата России, что позволило команде выйти в Лигу чемпионов УЕФА. Жёлто-синие добились выхода в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

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Напомним, после ухода Бердыева «Ростов» тренерский штаб «Ростова» возглавил Леонид Кучук, но вскоре контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. С 19 декабря 2017 года пост главного тренера футбольного клуба «Ростов» занимает Валерий Карпин. Контракт с ним был заключён на 2,5 года.

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