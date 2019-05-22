ЧМ-2019: Италия доказала своё право быть среди лучших

Братислава, , 12:10 — REGNUM 20 мая, благодаря победной встрече с австрийцами в рамках заключительного матча группового этапа чемпионата мира в Словакии, сборная Италии сохранила прописку в элитном дивизионе ещё на один год. Итог драматичного матча первыми застали зрители стадиона имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Первая встреча чемпионата, завершившаяся по итогу серии послематчевых буллитов, успешно началась для итальянцев. Спокойная игра коллектива с апеннинского полуострова по ходу первого периода перетекла в быстрый атакующий хоккей, принеся им заброшенную шайбу в ворота соперника, ставшую первой во всем матче. Энтони Бардаро проскользнул через плотную оборону противника и в решающий момент бросил шайбу под перекладину — 1:0. В ответ на это австрийцы тут же устремились на противоположную половину площадки, где ненадолго смогли задержаться, благодаря уверенному контролю шайбы. Когда дело дошло до Клеменса Унтервегера, защитника сборной Австрии, он решил бросить в сторону ворот в надежде успешный отскок шайбы, что в хоккее называется «набросом». Все получилось в точности, как он задумывал, шайба, прилетев в вратаря, отскочила от его щитков и упала на ход австрийскому форварду Мануэлю Ганалю, который успешно добил ее в пустые ворота — 1:1. В скором времени австрийцам снова покорились ворота Андреаса Бернарда. Точечная комбинация «das team», незамысловатое прозвище сборной Австрии, в переводе с немецкого обозначающее «команда», привела к полной нейтрализации сопернической обороны, и в итоге была успешна завершена, благодаря голу Михаэля Раффля, единственного игрока Австрии выступающего в НХЛ, а именно в стане «Филадельфии» — 1:2.

Во втором периоде итальянцам удалось переломить ход игры в свою пользу, благодаря двум безответным голам в ворота австрийцев. Отметим, что ранее сборной Италии было сложно забить даже один гол за игру, речи о двух голах за один период и вовсе не было. Марко Роса и Симон Костнер помогли всей Италии почувствовать, что их команда по настоящему может сражаться и имеет право играть в элитном дивизионе. Перевалив за экватор периода, итальянцы выжали из соперника силы на поддержание интенсивного темпа игры, после чего аппенинцы смогли раскрыть свой потенциал. Сперва, Симон Костнер замкнул молниеносную атаку своей сборной, прицельно точно бросив в дальний угол — 2:2. А затем о себе напомнил Марко Роса, пролетев мимо защитников и громким звоном штанги объявил о взятии ворот — 3:2.

В перерыве сборная Австрии получила понятную для всех установку сравнять счет, с чем они справились уже в первые минуты. Михаэлю Раффль пришлось сработать быстро и точно, чтобы вернуть изначальную разницу в счете — 3:3. Таким образом, игра перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, ставшую первой на этом чемпионате.

Командам потребовался чуть больше буллитов, чем написано в регламенте, чтобы определить победителя. После шести буллитов с каждой стороны положение в счете было равным — 2:2. На седьмое исполнение штрафного броска в составе сборной Австрии вышел Петер Шнайдер, который в итоге не смог переиграть Бернарда, поставив свою команду перед вероятностью вылета в дивизион ниже рангом. На исполняющего следующий буллит Шона Макмонагла в один момент пала ответственность за честь всей Италии. Он медленно подкатывался к шайбе, подхватил ее в середине площадке, осторожно, перекатываясь с фланга на фланг, подъезжал к воротам соперника, в рамках которых стоял взволнованный Давид Киккерт. Шон сделал секундную паузу перед вратарем и тут же переложил шайбу на другую сторону, после чего бросил в свободный угол, чем взорвал трибуны братиславского стадиона, наполненного итальянскими болельщиками. Итальянцы, после шести матчей позора и насмешки, доказали, что они заслуживают место среди лучших сборных планеты