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Более 400 тыс. зрителей посетили групповой этап ЧМ по хоккею

Спорт

Рекорд принадлежит чешскому турниру 2015 года, на матчах которого побывали около 742 тыс. человек

Более 400 тыс. зрителей посетили групповой этап ЧМ по хоккею
Ройтер Михаил Григорьевич. Хоккей. 1961

Братислава, 22 мая 2019, 11:22 — REGNUM  Групповой этап чемпионата мира по хоккею в Словакии собрал более 400 тыс. зрителей, опередив по этому показателю турниры в Швеции, Финляндии и России в предыдущие годы.

Матчи группового турнира, который завершился 21 мая, посетили 405 677 зрителей. Игры проходили в Братиславе (233 402 тыс. зрителей) и Кошице (172 275). С 2012 года в рамках этого этапа проходит 56 матчей в двух группах, куда входит по восемь команд.

В Швеции в 2012 году групповой этап собрал 357 тыс. зрителей, в Финляндии в 2013 году — 361 тыс., в России в 2016 году — 340 тыс. зрителей. В Дании в 2018 году показатель был выше — 439 тыс. человек, однако рекорд принадлежит чешскому турниру 2015 года, на матчах которого побывали около 742 тыс. человек.

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