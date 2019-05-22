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Новосибирец заснял начало строительства нового ЛДС к МЧМ-2023

Спорт

На видео земснаряд

Новосибирец заснял начало строительства нового ЛДС к МЧМ-2023
Skitterphoto
Хоккей

Новосибирск, 22 мая 2019, 10:19 — REGNUM  На YouTube-канале появился видеролик начала строительства новой ледовой арены в Новосибирске. Автором минутного ролика является новосибирский видеограф Станислав Ражев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В Новосибирске началось строительство нового ЛДС к МЧМ по хоккею — 2023. Работы начались с вырубки площадки и устройству подводного склада инертных материалов. Для чего пришлось пересыпать полреки Обь. Съёмки 21 мая 2019 года. Земснаряд «Васюган» производительностью 2500 кубометров /час», — говорится в описании к видео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительством новой ледовой арены к МЧМ по хоккею, который пройдёт в 2023 году в Новосибирске, займётся московская компания «Элинальфа».

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