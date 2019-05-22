Российские хоккеисты помогли «Сент-Луису» выйти в финал Кубка Стэнли

Вашингтон, , 08:22 — REGNUM «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в финал Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0), шайбы в том числе забросили российские хоккеисты Владимир Тарасенко (на 17-й минуте) и Иван Барбашев (58-й). Счет в серии 4:2 в пользу «Сент-Луиса».

«Сент-Луис» вышел в финал плей-офф НХЛ, где встретится с командой «Бостон», первая встреча состоится 27 мая в Бостоне.

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