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Сборная Казахстана завоевала четыре золота на турнире в Таиланде

Спорт

Иван Иванов завоевал золото в толкании ядра

Бангкок, 22 мая 2019, 07:35 — REGNUM  Спортсмен из Казахстана Иван Иванов завоевал золотую медаль в толкании ядра на международном турнире Thailand Open Track & Field 2019. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В лучшей попытке легкоатлет показал результат в 18,95 метра. Второе место занял Ма Вей Хау из Тайваня с результатом 16,78 метра, на третьем месте — Мухаммад Золкефли из Малайзии с результатом 16,71 метра.

Ранее на международном турнире Thailand Open Track & Field 2019 спортсмены из Казахстана завоевали три золотые медали. Первое место в прыжках в высоту завоевала Елизавета Матвеева, в тройном прыжке — Мария Овчиникова, в прыжках с шестом — Полина Иванова.

Читайте ранее в этом сюжете: Легкоатлетка из Казахстана завоевала золото на турнире в Таиланде

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Легкая атлетика
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