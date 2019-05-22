Сборная Казахстана завоевала четыре золота на турнире в Таиланде

Бангкок, , 07:35 — REGNUM Спортсмен из Казахстана Иван Иванов завоевал золотую медаль в толкании ядра на международном турнире Thailand Open Track & Field 2019. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В лучшей попытке легкоатлет показал результат в 18,95 метра. Второе место занял Ма Вей Хау из Тайваня с результатом 16,78 метра, на третьем месте — Мухаммад Золкефли из Малайзии с результатом 16,71 метра.

Ранее на международном турнире Thailand Open Track & Field 2019 спортсмены из Казахстана завоевали три золотые медали. Первое место в прыжках в высоту завоевала Елизавета Матвеева, в тройном прыжке — Мария Овчиникова, в прыжках с шестом — Полина Иванова.

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