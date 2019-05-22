Чемпионат и первенство Европы по тхэквондо обойдутся Татарии в 7,5 млн

Казань, , 04:02 — REGNUM Министерство спорта Татарии объявило аукцион на выбор технического исполнителя на оказание услуг по организации и проведению чемпионата и первенства Европы по тхэквондо. Начальная цена лота превышает 7,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Итоги тендера подведут 10 июня 2019 года, средства на оплату контракта задействуют из республиканского бюджета. Начальная цена лота — 7 573 900 рублей. Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Мероприятие запланировано на 24−30 июня 2019 года.

Победитель тендера должен предоставить спортивные сооружения, при этом здание должно быть отапливаемое, иметь электроснабжение, соответствовать действующим требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам. В нём должно быть не менее 2 500 зрительских мест и всё необходимое оборудование. Стоимость четырёхдневной аренды двух залов по 15 часов в день составит 726 тыс. рублей при 12,1 тыс. рублей за час.

Также исполнитель должен изготовить баннеры и флаги для оформления залов, предоставить услуги по организации проезда, проживания и питания некоторых гостей, в числе которых иностранные и российские судьи. Им необходимы отели не ниже класса 3 звезды по международной классификации. В числе вип-гостей планируются президент GTF Линда Пак, генеральный секретарь GTF, а также иные официальные лица GTF. Для них класс отелей не должен быть ниже 4 звёзд.

В задачах победителя — питание волонтёров, приобретение рекламной и представительской продукции, медицинское обслуживание и обеспечение безопасности.