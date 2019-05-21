ЧМ-2019: Великобритания сохранила прописку в элите

Кошице, Словакия, , 21:41 — REGNUM 20 мая в рамках заключительной части группового этапа чемпионата мира в Словакии сборная Великобритании в драматичной встрече против Франции смогла сохранить прописку в элитном дивизионе ещё на один год. Встреча прошла во втором по значимости городе первенства Кошице на стадионе «Стил-Арена», вмещающем чуть более 5 тысяч человек.

Британцы устроили самый памятный понедельник в истории чемпионатов мира, переиграв своих исторических противников французов. Начало игры не предвещало чего-то грандиозного в результате скучного первого периода встречи. Тем не менее, несмотря на унылую первую треть, второй период смог похвастаться удивительным обилием голов. Сборная Франции, имея за плечами долгий опыт выступлений в элитном дивизионе, громила соперников в первые десять минут тайма. Сперва, на четвертой минуте периода, форвард Антони Реш отметился классическим хоккейным голом, замкнув передачу партнера на «пятаке» — 1:0. Позднее удаление Бена О’Коннора привезло «британцу» двухминутную игру в меньшинстве, которая в скором времени отразилась на табло. Саша Грей реализовал численное преимущество сборной Франции, удачно подставив клюшку под бросок Флорьяна Шакиашвили, французского форварда с грузинскими корнями — 2:0. Через 7 секунд счет снова изменился в пользу французов. Антони Реш оформил свою вторую шайбу, в одиночку проскользнув через всю оборону соперника и бросив в дальний угол ворот — 3:0. Тем временем проигрывающие британцы собрались духом и выдали ошеломительную вторую половину периода, где им удалось отыграть целых две шайбы, сохранив шансы на победу. Вернувшими надежду на благополучный исход матча голами отметились Роберт Дуд и Майк Хэммонд. Отметим, что в обеих ситуациях форвардам подыграл Бен О’Коннор, исправившись за свою оплошность в начале периода.

В первые минуты третьей 20-минутки британцы были на эмоциональном взлете, что помогло им бросить все силы на штурм ворот соперника. Роберт Фармер сравнял счет на пятой минуте, удивив соперника своим необычным решением. Когда Роберт мог исполнять ожидаемую многими передачу на «пятак», он решил пойти против системы и прокатился вдоль ворот, закинув шайбу за шиворот голкиперу — 3:3. Таким образом, благодаря равному счету в основное время матча, судьба победителя должна была определиться в овертайме.

В дополнительное время у французов было две возможности забрасывать и заканчивать игру в качестве победителей, но героизм британского голкипера Бена Боунса не позволял им этого сделать. Впоследствии около ворот Боунса было назначено вбрасывание, которое успешно выиграли британцы, что сыграло ключевую роль в определении победителя матча. Сборная Великобритании полным составом отправилась в контратаку. Джонатан Филлипс оторвался от защитников на фланге и отправил шайбу в центр на Бена Дэвиса, который не стал бездумно бросать, нет, он подкатился ближе к вратарю и зрелищно переиграл его, убрав шайбу под неудобный хват — 3:4. На трибунах несколько тысяч болельщиков сборной Британии издали единый победный вой, огласивший о скромном триумфе их команды. Сборная Великобритании благодаря одержанной победе впервые с 1952 года сыграет на двух чемпионатах мира кряду, сохранив прописку в элите на ещё один год.