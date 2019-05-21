По псковскому бездорожью прошёл российско-эстонский автопробег

Псков, , 20:08 — REGNUM В Псковской области прошёл автопробег по бездорожью «Содружество-2019», в котором приняли экипажи из России и Эстонии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в автопробеге приняли участие 18 внедорожников, в составе команд было 20 россиян и 18 эстонцев.

За два дня экипажи проехали 430 километров, из которых только 20 км пришлись на асфальтированные дороги, всё остальное — гравийные дороги, болота и леса. Экипажи стартовали 18 мая у российско-эстонской границы в районе города Печоры, финишировали у пограничного перехода в Ивангороде Ленинградской области.

Организатор трассы по территории России Александр Гузанов сообщил, что идея автопробега родилась три года назад у него и эстонского коллеги. Пробный заезд провели в 2018 году.

В октябре 2019 года планируется провести ответный автопробег на внедорожниках на территории Эстонии — от Ивангорода до таможенного перехода Койдула.