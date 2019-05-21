Фигуристку Загитову опросит полиция по подозрению в езде без прав

Ижевск, , 20:02 — REGNUM Российскую фигуристку Алину Загитову будет опрашивать представитель управления МВД по Удмуртии в связи с подозрением в управлении автомобилем без прав. Об этом сообщил начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

По его словам, на установление всех обстоятельств дела отводится 30 суток с возможностью продления еще на 30 суток. В этот период будут опрашиваться очевидцы происшествия, устанавливаться время и место инцидента, сообщил сотрудник ГИБДД телеканалу «Моя Удмуртия».

"В рамках расследования лицо, которое подозревается в совершении правонарушения, будет опрошено. В присутствии законных представителей — родителей, потому что лицо на данный момент несовершеннолетнее», — уточнил Вычужанин.

После завершения расследования будет принято решение о составлении административного протокола.

Отметим, согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ лицу, управляющему автомобилем и не имеющим на это права, могут выписать штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. также предусмотрена ответственность в отношении гражданина, передавшего несовершеннолетнему автомобиль. В этом случае штраф составит 30 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте текущего года Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в категории одиночное катание. Соревнования проходили в японском городе Сайтама.

По сумме двух программ — короткой и произвольной — Загитова набрала 237,50 балла.

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменку и отметил, что «такие триумфальные свершения создают спортивную славу нашей страны». Он пожелал фигуристке «покорения новых вершин, благополучия и удачи».

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