Неделя НХЛ: «Бостон» прошелся катком по амбициозным «ураганам»

Роли, США, , 17:09 — REGNUM 17 мая, пятница: «Бостон» разгромил «Каролину» в четвертом матче серии и гарантировал себе финал.

«Харрикейнз» не смогли оправдать своё грозное имя в серии с «Бостоном».

17 мая в рамках финальной серии Восточной конференции был определен первый финалист Кубка Стэнли. Стадион «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли принял 19 тысяч зрителей в четвертом матче серии с «Бостоном».

В начале игры коллективу из Роли, в особенности их голкиперу Макэлинни, которому приходилось в нескольких моментах на своих плечах спасать ворота «ураганов», пришлось не легко. Соперник отличился быстрым хоккеем в первой 20-минутке, который позволял ему превосходить «Каролину» в контроле шайбы и количестве нанесенных по воротам бросков. «Бостон» выглядел настоящим фаворитом, доказывая справедливость своих предыдущих трех побед в серии. Тем не менее, «мишкам» не покорились ворота соперника в первом периоде.

Во второй 20-минутки «Брюинз» удалось заполучить преимущество, реализовав численное большинство в самом начале периода. «Каролина» допустила нарушение численного состава на льду, заработав две минуты меньшинства, которым было сужено определить судьбу победителя серии. Дэвид Пастрняк замкнул передачу Брэда Маршана на «пятаке» в результате быстрой контратаки, открыв счет матча — 1:0. В концовке периода очередное нарушение правил в исполнении «Каролины» привезло им вторую пропущенную шайбу. Капитан «Бостона» Патрис Бержерон выполнил ключевой бросок в зрелищной комбинации «мишек», отправив шайбу в сетку ворот соперника — 2:0.

В заключительном периоде «Бостон» добился разгрома «Харрикейнз», поживившись двумя безответным голами. Сперва, в середине тайма Бержерон оформил свою вторую шайбу в матче. Защитники «Каролины» в растерянности потеряли шайбу на своей половины льда, что помогло Пастрняку на скорости переиграть соперника и выкатить шайбу Бержерону на пустые ворота. Капитан успешно замкнул передачу, сделав счет разгромным — 3:0. Под занавес периода, когда ворота были лишены своего единственного защитника в пользу шестого полевого игрока, «Бостон» оформил свою четвертую шайбу, ставшую победной во всей серии. Брэд Маршан выкатился к пустым воротам соперника и беспрепятственно отправил в них шайбу — 4:0.

«Бостон Брюинз» стал первым финалистом Кубка Стэнли 2019 года, благодаря «сухой» победе в серии над «Каролиной». Соперник «мишек» будет определен в серии финала Западной Конференции между «Сент-Луисом» и «Сан-Хосе».

19 мая, воскресенье: Тарасенко и компания приблизились к своему первому за долгие годы финалу Кубка Стэнли.

«Сент-Луис» одержал разгромную победу над «Сан-Хосе» в пятом матче серии.

19 мая в рамках пятого матча финальной серии Западной конференции «Сент-Луис Блюз» одержали разгромную победу над «Сан-Хосе Шаркс», которые до этой игры считались безоговорочными фаворитами противостояния. Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе.

На 10-й секунде встречи, когда все только начиналось, «Сан-Хосе Шаркс» потревожили голкипера соперника Джордана Биннингтона опасной контратакой, которая закончилась мощным броском в крестовину ворот в исполнении Эвандера Кейна. Позднее на пятой минуте, уступающий по всем параметрам, «Сент-Луис» отметился первой забитой шайбой в матче. «Сан-Хосе» вели преимущественную в свою пользу игру, даже соотношение бросков было 5 к 1, когда шведский нападающий «блюзменов» Оскар Сюндквист показал зрителям «Эс-Эй-Пис-центра» в Сан-Хосе свой мощный бросок, который оказался не по силам голкиперу «акул» Мартину Джонсу. Оскар отметился своей 4-й шайбой в рамках текущего розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли. После пропущенной шайбы «Шаркс» продолжали навязывать сопернику тяжелую игру, но исправить положение в счете им так и не удалось. Напротив, «Сент-Луис» научился искусно пользоваться пространством в обороне соперника, создаваемым излишней увлеченностью «Сан-Хосе» на половине «Блюз», поэтому каждая контратака «блюзменов» становилась для калифорнийцев тревожной.

Таким образом, в первую половину второй 20-минутки, благодаря двум успешным контратакам, «блюзменам» удалось установить преимущество над соперником. Сперва, Джейден Шварц вовремя оказался на «пятаке», когда шайба, после броска Тарасенко, удачно отскочила от голкипера прямиком на ход нападающему, которому осталось лишь добить ее в пустой угол ворот Мартина Джонса — 2:0. Затем, назначенный в ворота «Шаркс» буллит был успешно реализован российским нападающим Владимиром Тарасенко, установив на табло разгромный счет — 3:0.

В начале третьего периода разбитые «Шаркс» позволили сопернику забросить еще одну шайбу, что разрушило шансы «Акул» на победу в этом матче. Главный снайпер «блюзменов» Джейден Шварц замкнул передачу Дэвида Перрона, не встретив сопротивления от соперника, благодаря крупному численному большинству в результате удаления двух игроков «Шаркс» — Мишеля Хэйли, который в скором времени получил удаления до самого конца игры, и Баркли Гудроу. Позднее ближе к концу 20-минутки Джейден Шварц все же доделал своё дело, оформил хет-трик, забросив свою третью шайбу. Тарасенко приметил товарища на противоположном фланге и отправил туда шайбу, с которой должным образом обошелся Шварц, касанием отправив ее в ворота — 5:0.

«Сент-Луис» добыл свою третью победу в серии, опередив своего соперника в борьбе за попадание в финал Кубка Стэнли, в котором победитель должен будет сразится с «Бостоном», самой непредсказуемой командой чемпионата.