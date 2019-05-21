Ярославский «Локомотив» покидает опытный форвард

Ярославль, , 16:51 — REGNUM 27-летний нападающий ярославского «Локомотива» Владислав Картаев принял предложение «Салавата Юлаева» и будет выступать за уфимский клуб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ХК «Локомотив». 30 апреля у Картаева закончился контракт с ярославским клубом, согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги, игрок стал ограниченно свободным агентом. Теперь «Салават Юлаев» заплатит «Локомотиву» денежную компенсацию за его переход. Контракт игрока с уфимским клубом подписан на 1 год.

Владислав Картаев сыграл в КХЛ 353 матча, забил 32 гола и набрал в общей сложности 85 очков. Картаев родился в Хабаровске, но является воспитанником СДЮШОР «Салават Юлаев». В Ярославль он перебрался по программе поддержки клуба после авиакатастрофы в 2011 году. В общей сложности хоккеист провел в «Локомотиве» семь полноценных сезонов.

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