В отношении фигуристки Загитовой возбуждено административное дело

Ижевск, , 15:19 — REGNUM Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) возбудило административное дело в отношении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление транспортным средством с непристёгнутым ремнём безопасности. Об этом заявил начальник первого отдела УГИБДД МВД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин в эфире программы «Вести. Удмуртия».

«В связи с тем, что административное законодательство у нас предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения с 16 лет, 13 мая сотрудниками Госавтоинспекции было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и начато административное расследование», — сообщил Вычужанин.

Напомним, 1 мая 2019 года Загитова в своём Instagram опубликовала видео, на котором она управляла машиной с непристёгнутым ремнём безопасности. На момент совершения административного правонарушения спортсменке было 16 лет.

Читайте также: Фигуристка Загитова выиграла чемпионат мира