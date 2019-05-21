Вторник, 21 Мая 2019 года
15:20:01 МСК

В отношении фигуристки Загитовой возбуждено административное дело

Спорт

За нарушение правил дорожного движения

Ижевск, 21 мая 2019, 15:19 — REGNUM  Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) возбудило административное дело в отношении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление транспортным средством с непристёгнутым ремнём безопасности. Об этом заявил начальник первого отдела УГИБДД МВД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин в эфире программы «Вести. Удмуртия».

«В связи с тем, что административное законодательство у нас предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения с 16 лет, 13 мая сотрудниками Госавтоинспекции было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и начато административное расследование», — сообщил Вычужанин.

Напомним, 1 мая 2019 года Загитова в своём Instagram опубликовала видео, на котором она управляла машиной с непристёгнутым ремнём безопасности. На момент совершения административного правонарушения спортсменке было 16 лет.

Читайте также: Фигуристка Загитова выиграла чемпионат мира

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием известных спортсменов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить