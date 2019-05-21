Всероссийский турнир по баскетболу на колясках проходит в Петербурге

Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM С 18 по 21 мая в Петербурге проходит всероссийский турнир по баскетболу на колясках «Кубок ВОИ», организованный петербургским отделением Всероссийского общества инвалидов. Поддержку турниру оказывает комитет по физической культуре и спорту.

В соревновании принимают участие восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Тюменской и Ульяновской областей, Югры, а также из Латвии.

Как сообщает пресс-служба ВОИ, с 2015 года награда турнира неизменно остается у петербургской команды «Невский альянс», однако соперники намерены побороться.

Баскетбол на колясках имеет огромную важность для людей, получивших травму спинного мозга или перенесших ампутацию ноги. Этот вид спорта позволят пройти не только физическую реабилитацию, но и психологическую. Впервые он появился в 1946 году в США, усилиями бывших баскетболистов, получивших серьезные травмы во время Второй мировой войны. Сегодня турниры и кубки по баскетболу на колясках проходят во всём мире.

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