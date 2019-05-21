Вторник, 21 Мая 2019 года
14:53:25 МСК

Всероссийский турнир по баскетболу на колясках проходит в Петербурге

Спорт

Санкт-Петербург принимает на площадке ФОК «Газпром» кубок «ВОИ» — всероссийского общества инвалидов

53
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках проходит в Петербурге
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ

Санкт-Петербург, 21 мая 2019, 14:52 — REGNUM  С 18 по 21 мая в Петербурге проходит всероссийский турнир по баскетболу на колясках «Кубок ВОИ», организованный петербургским отделением Всероссийского общества инвалидов. Поддержку турниру оказывает комитет по физической культуре и спорту.

24
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
42
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
41
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ

В соревновании принимают участие восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Тюменской и Ульяновской областей, Югры, а также из Латвии.

34
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
10
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
13
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
11
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
31
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ

Как сообщает пресс-служба ВОИ, с 2015 года награда турнира неизменно остается у петербургской команды «Невский альянс», однако соперники намерены побороться.

33
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
6
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
2
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
14
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
21
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
28
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ

Баскетбол на колясках имеет огромную важность для людей, получивших травму спинного мозга или перенесших ампутацию ноги. Этот вид спорта позволят пройти не только физическую реабилитацию, но и психологическую. Впервые он появился в 1946 году в США, усилиями бывших баскетболистов, получивших серьезные травмы во время Второй мировой войны. Сегодня турниры и кубки по баскетболу на колясках проходят во всём мире.

39
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
40
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
37
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
46
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
53
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
1
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
4
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всероссийский турнир по баскетболу на колясках КУБОК ВОИ

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

regnum author Андрей Пронин
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Паралимпийский спорт
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить