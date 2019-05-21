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Нурмагомедов, Гамзатханов и их предки: как сделаны кавказские воины

Спорт

ИА REGNUM публикует фотопроект Тальяны Вяльцевой о том, как, кем и из чего сделаны лучшие бойцы

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Нурмагомедов, Гамзатханов и их предки: как сделаны кавказские воины
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Разминочный бег с перепадом высот

Тальяна Вяльцева, 21 мая 2019, 15:35 — REGNUM  

Кавказские республики всегда славились золотыми самородками боевых искусств. В СССР гремели такие имена олимпийских чемпионов по борьбе, как Загалав Абдулбеков, Арсен Фадзаев, Магомед-Гасан Абушев. Сегодня им на смену пришли чемпионы ММА. Хабиб Нурмагомедов, Магомедхан Гамзатханов — имена, которые на слуху и у далекого от спорта человека. Даже в американском сериале о боях без правил «Kingdom» звучит реплика «Best wrestlers are from Dagestan».

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Азамат настраивается во время тренировки
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Азамат настраивается во время тренировки

На конец 2018 года с UFC подписали контракт уже 37 россиян, среди них 23 кавказских спортсмена. Чем объясняется феномен столь возросшего успеха кавказских бойцов, мастерство которых однозначно признают, как в России, так и в мире? Возможно это невероятная популярность борьбы на Кавказе, где хотя бы один из членов семьи вовлечен в этот вид спорта, либо преемственность, при которой родственники и знакомые берут на себя все бытовые и финансовые трудности спортсмена, а может быть устойчивость характера, сформированная убеждениями и традициями, бытующими на Кавказе.

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Король (кличка коня) — любимец всех бойцов спортивного лагеря «Горные вершины»
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Король (кличка коня) — любимец всех бойцов спортивного лагеря «Горные вершины»

Чтобы разобраться в этом вопросе, я попыталась рассмотреть кавказских бойцов с двух сторон: в среде московских бойцовских клубов и внутри спортивного лагеря во время летних сборов, находящегося на родине Хабиба Нурмагомедова.

Каждый боец ММА всегда имеет свою определенную «базу» — единоборство, с которого он начинал. Для укрепления и расширения своих навыков спортсмены часто участвуют в турнирах, в которых представлен его вид единоборства. В данном случае, Мартун и Федор отправились на Кубок Всемирной федерации боевого самбо.

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Мартун и Федор едут на электричке в Раменское на соревнование
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Мартун и Федор едут на электричке в Раменское на соревнование

За неделю перед боем спортсмены тренируются по своему графику: кто-то сгоняет вес, кто-то отрабатывает свою профессиональную базу, а кто-то сглаживает ошибки в технике. Но временной режим тренировок не нарушается, так что в зале одновременно занимаются и остальные бойцы.

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Бойцы общаются на тренировке через октагон
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Бойцы общаются на тренировке через октагон

В гастрономическом отношении среди кавказских бойцов в Москве наиболее популярна Чайхона. Здесь в меню отсутствуют блюда из свинины и преобладают восточные интерьеры в залах.

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Жора демонстрирует ролик в соцсетях подругам во время обеда
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Жора демонстрирует ролик в соцсетях подругам во время обеда
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Мартун и Жора ожидают заказ в кафе
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Мартун и Жора ожидают заказ в кафе
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Ахмед переписывается с родителями
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Ахмед переписывается с родителями
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Важной вехой спортивного успеха является соблюдения режима питания
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Важной вехой спортивного успеха является соблюдения режима питания
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В связи с повышенной физической нагрузкой, бойцы редко отказывают себе в лакомствах
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
В связи с повышенной физической нагрузкой, бойцы редко отказывают себе в лакомствах

Самые распространенные травмы, полученные спортсменами во время боя — рассечения, переломы ушей и носа.

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После проведения диагностики травмы носа, Жора проходит амбулаторное лечение по его восстановлению
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
После проведения диагностики травмы носа, Жора проходит амбулаторное лечение по его восстановлению

Большинство кавказских бойцов ММА исповедуют ислам. Совершение намаза — основная ступень в исламском вероучении. Ежедневный молитвенный цикл состоит из пяти молитв: утренняя, полуденная, предвечерняя, вечерняя и ночная. Пропуск хотя бы одного намаза без уважительной причины — это огромный грех в исламе. Поэтому часто во время соревнований можно наблюдать спортсменов, совершающих намаз.

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Намаз во время одного из соревнований в Москве
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Намаз во время одного из соревнований в Москве

В лагере проводятся по три тренировки в день, кроме воскресенья. Обычно после утренних упражнений и завтрака бойцов на добровольной основе привлекают к помощи в хозяйственных нуждах, будь то колка дров, перевозка цемента на тачке или помощь повару в раздроблении замороженного мяса к плову.

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Муртуз готовит дрова для бани
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Муртуз готовит дрова для бани
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Магомед помогает повару в приготовлении обеда
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Магомед помогает повару в приготовлении обеда
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Вход в системное помещение
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Вход в системное помещение

Тренировочный лагерь «Горные Вершины», в котором ежегодно проводятся сборы бойцов смешанных единоборств, расположен в Цумадинском районе. Отсюда родом и действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Так как территория расположена на отгорах гор Кавказского хребта, район обособлен от остальной части республики. Поэтому здесь хорошо развито сельское хозяйство. Оно обеспечивает местных жителей продуктами питания, а также поставляет молочную и мясную продукцию в остальную часть республики.

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Один из бойцов — сын владельца лагеря — прогоняет козу
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Один из бойцов — сын владельца лагеря — прогоняет козу
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Карим роет траншею под водопровод к лагерному душу
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Карим роет траншею под водопровод к лагерному душу
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Карим рисует на песке
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Карим рисует на песке

Каждую пятницу мусульмане совершают джума-намаз — обязательная коллективная молитва среди мужчин. Проводится в пятницу во время полуденной молитвы в мечетях.

В отдаленных районах Кавказа ислам играет основополагающую роль в обществе. Так, в разрешении каких-либо спорных вопросов местные жители не обращаются в районный суд, а прибегают к шариату, где имам или алим выступает в роли судьи.

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Мужчины вместе с алимом собираются у мечети перед проведением джума-намаза в селе Тисси
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Мужчины вместе с алимом собираются у мечети перед проведением джума-намаза в селе Тисси

В связи с повышенной физической нагрузкой, частой практикой у спортсменов становится дневной послеобеденный сон.

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Послеобеденный сон
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Послеобеденный сон

В одном из тренировочных лагерей Дагестана, где проходят летние сборы, из-за погодных условий обрушилось покрытие навеса над залом. И, как обычно бывает в отдаленных малонаселенных пунктах, проблему решили собственными силами. С помощью нехитрой веревочной конструкции и лошадиной силы группы бойцов, удалось выровнять все стойки навеса.

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Бойцы вручную восстанавливают навес после обрушения
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Бойцы вручную восстанавливают навес после обрушения
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Разбор обрушенного после зимы навеса
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Разбор обрушенного после зимы навеса
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Попытки выровнять стойки обрушенного навеса
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Попытки выровнять стойки обрушенного навеса
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Гость из соседнего лагеря. Только полуразрушенная стена разделяет два соседних спортивных лагеря
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Гость из соседнего лагеря. Только полуразрушенная стена разделяет два соседних спортивных лагеря

Среди кавказских спортсменов укрепилась практика поездки в летний сезон на сборы в тренировочные лагеря. В данной серии представлены снимки с одного из таких лагерей «Горные Вершины» в Цумадинском районе Республики Дагестан. Здесь на высоте 2000 и более метров они проходят довольно жесткую программу тренировок, что вознаграждается резким скачком в мастерстве для каждого бойца. Так как подготовка в горной местности позволяет за короткий промежуток времени улучшить работоспособность мышц и всей функциональной системы организма из-за изменяющихся нагрузок, а также приспособиться к недостатку кислорода в крови.

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Спор по поводу сбора игроков в самоорганизованном любительском матче
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Спор по поводу сбора игроков в самоорганизованном любительском матче
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Силовая тренировка с отягощением на высоте более 2000 метров с помощью подручных средств
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Силовая тренировка с отягощением на высоте более 2000 метров с помощью подручных средств

Дневная тренировка на летних сборах чаще всего представляет собой проведение любительского футбольного матча. По мнению главного тренера, футбол — это отличный способ сплотить команду и научить спортсменов эффективно проигрывать, то есть после проигрыша объективно оценивать свои ошибки для дальнейшей работы над ними.

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Любительский футбольный матч в рамках спортивной программы летнего тренировочного лагеря
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Любительский футбольный матч в рамках спортивной программы летнего тренировочного лагеря
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Перерыв между сериями упражнений
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Перерыв между сериями упражнений

Соревнования по смешанным единоборствам и близким к ним дисциплинам часто проходят в некомфортных для участников условиях. Есть прецеденты, при которых бойцам приходилось разогреваться в холле, в куртках. В лучшем случае выделяется площадка в несколько десятков метров, ограниченная живой цепью чоповцев.

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Поддержка команды перед выходом своего бойца на ринг
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Поддержка команды перед выходом своего бойца на ринг
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Азамат настраивается во время тренировки
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Азамат настраивается во время тренировки

Кавказские бойцы отличаются особой сплоченностью, можно сказать, братской.

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Разогрев перед началом соревнований
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Разогрев перед началом соревнований
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Мартун вместе с командой готовит поздравление брату
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Мартун вместе с командой готовит поздравление брату

Борцовский манекен предназначен для оттачивания различных приемов и захватов. Представляет собой человеческий торс с головой, верхними и нижними конечностями (иногда нижние конечности сдвоены). Манекен подбирают определенных параметров: рост должен быть на 20 см ниже роста бойца, вес равен половине веса бойца.

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Борцовский манекен
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Борцовский манекен

Часто для подогревания интереса и практики бойцов проводятся коммерческие турниры от клуба.

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Хаджимурат на очередном коммерческом турнире в бойцовском клубе «Львиное сердце»
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Хаджимурат на очередном коммерческом турнире в бойцовском клубе «Львиное сердце»
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Коммерческий турнир в бойцовском клубе «Львиное сердце»
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Коммерческий турнир в бойцовском клубе «Львиное сердце»

Обязательным элементом программы тренировок в лагере «Горные Вершины» является разминочный бег с перепадом высот. Оказавшись на вершине, спортсмены приступают к силовым упражнениям с отягощением.

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Водные утренние процедуры перед пробежкой
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Водные утренние процедуры перед пробежкой
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Силовая тренировка с отягощением на высоте более 2000 метров с помощью подручных средств
Тальяна Вяльцева © ИА REGNUM
Силовая тренировка с отягощением на высоте более 2000 метров с помощью подручных средств
regnum author Тальяна Вяльцева
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