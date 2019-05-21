Нурмагомедов, Гамзатханов и их предки: как сделаны кавказские воины

Тальяна Вяльцева, , 15:35 — REGNUM

Кавказские республики всегда славились золотыми самородками боевых искусств. В СССР гремели такие имена олимпийских чемпионов по борьбе, как Загалав Абдулбеков, Арсен Фадзаев, Магомед-Гасан Абушев. Сегодня им на смену пришли чемпионы ММА. Хабиб Нурмагомедов, Магомедхан Гамзатханов — имена, которые на слуху и у далекого от спорта человека. Даже в американском сериале о боях без правил «Kingdom» звучит реплика «Best wrestlers are from Dagestan».

На конец 2018 года с UFC подписали контракт уже 37 россиян, среди них 23 кавказских спортсмена. Чем объясняется феномен столь возросшего успеха кавказских бойцов, мастерство которых однозначно признают, как в России, так и в мире? Возможно это невероятная популярность борьбы на Кавказе, где хотя бы один из членов семьи вовлечен в этот вид спорта, либо преемственность, при которой родственники и знакомые берут на себя все бытовые и финансовые трудности спортсмена, а может быть устойчивость характера, сформированная убеждениями и традициями, бытующими на Кавказе.

Чтобы разобраться в этом вопросе, я попыталась рассмотреть кавказских бойцов с двух сторон: в среде московских бойцовских клубов и внутри спортивного лагеря во время летних сборов, находящегося на родине Хабиба Нурмагомедова.

Каждый боец ММА всегда имеет свою определенную «базу» — единоборство, с которого он начинал. Для укрепления и расширения своих навыков спортсмены часто участвуют в турнирах, в которых представлен его вид единоборства. В данном случае, Мартун и Федор отправились на Кубок Всемирной федерации боевого самбо.

За неделю перед боем спортсмены тренируются по своему графику: кто-то сгоняет вес, кто-то отрабатывает свою профессиональную базу, а кто-то сглаживает ошибки в технике. Но временной режим тренировок не нарушается, так что в зале одновременно занимаются и остальные бойцы.

В гастрономическом отношении среди кавказских бойцов в Москве наиболее популярна Чайхона. Здесь в меню отсутствуют блюда из свинины и преобладают восточные интерьеры в залах.

Самые распространенные травмы, полученные спортсменами во время боя — рассечения, переломы ушей и носа.

Большинство кавказских бойцов ММА исповедуют ислам. Совершение намаза — основная ступень в исламском вероучении. Ежедневный молитвенный цикл состоит из пяти молитв: утренняя, полуденная, предвечерняя, вечерняя и ночная. Пропуск хотя бы одного намаза без уважительной причины — это огромный грех в исламе. Поэтому часто во время соревнований можно наблюдать спортсменов, совершающих намаз.

В лагере проводятся по три тренировки в день, кроме воскресенья. Обычно после утренних упражнений и завтрака бойцов на добровольной основе привлекают к помощи в хозяйственных нуждах, будь то колка дров, перевозка цемента на тачке или помощь повару в раздроблении замороженного мяса к плову.

Тренировочный лагерь «Горные Вершины», в котором ежегодно проводятся сборы бойцов смешанных единоборств, расположен в Цумадинском районе. Отсюда родом и действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Так как территория расположена на отгорах гор Кавказского хребта, район обособлен от остальной части республики. Поэтому здесь хорошо развито сельское хозяйство. Оно обеспечивает местных жителей продуктами питания, а также поставляет молочную и мясную продукцию в остальную часть республики.

Каждую пятницу мусульмане совершают джума-намаз — обязательная коллективная молитва среди мужчин. Проводится в пятницу во время полуденной молитвы в мечетях.

В отдаленных районах Кавказа ислам играет основополагающую роль в обществе. Так, в разрешении каких-либо спорных вопросов местные жители не обращаются в районный суд, а прибегают к шариату, где имам или алим выступает в роли судьи.

В связи с повышенной физической нагрузкой, частой практикой у спортсменов становится дневной послеобеденный сон.

В одном из тренировочных лагерей Дагестана, где проходят летние сборы, из-за погодных условий обрушилось покрытие навеса над залом. И, как обычно бывает в отдаленных малонаселенных пунктах, проблему решили собственными силами. С помощью нехитрой веревочной конструкции и лошадиной силы группы бойцов, удалось выровнять все стойки навеса.

Среди кавказских спортсменов укрепилась практика поездки в летний сезон на сборы в тренировочные лагеря. В данной серии представлены снимки с одного из таких лагерей «Горные Вершины» в Цумадинском районе Республики Дагестан. Здесь на высоте 2000 и более метров они проходят довольно жесткую программу тренировок, что вознаграждается резким скачком в мастерстве для каждого бойца. Так как подготовка в горной местности позволяет за короткий промежуток времени улучшить работоспособность мышц и всей функциональной системы организма из-за изменяющихся нагрузок, а также приспособиться к недостатку кислорода в крови.

Дневная тренировка на летних сборах чаще всего представляет собой проведение любительского футбольного матча. По мнению главного тренера, футбол — это отличный способ сплотить команду и научить спортсменов эффективно проигрывать, то есть после проигрыша объективно оценивать свои ошибки для дальнейшей работы над ними.

Соревнования по смешанным единоборствам и близким к ним дисциплинам часто проходят в некомфортных для участников условиях. Есть прецеденты, при которых бойцам приходилось разогреваться в холле, в куртках. В лучшем случае выделяется площадка в несколько десятков метров, ограниченная живой цепью чоповцев.

Кавказские бойцы отличаются особой сплоченностью, можно сказать, братской.

Борцовский манекен предназначен для оттачивания различных приемов и захватов. Представляет собой человеческий торс с головой, верхними и нижними конечностями (иногда нижние конечности сдвоены). Манекен подбирают определенных параметров: рост должен быть на 20 см ниже роста бойца, вес равен половине веса бойца.

Часто для подогревания интереса и практики бойцов проводятся коммерческие турниры от клуба.

Обязательным элементом программы тренировок в лагере «Горные Вершины» является разминочный бег с перепадом высот. Оказавшись на вершине, спортсмены приступают к силовым упражнениям с отягощением.