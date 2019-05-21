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Ярославский «Шинник» обошёлся областному бюджету в 250 млн рублей

Спорт

Региональные власти отчитались о налоговых льготах в 2018 году

Ярославский «Шинник» обошёлся областному бюджету в 250 млн рублей
Иллюстрация: ФК «Шинник»
«Шинник»

Ярославль, 21 мая 2019, 11:31 — REGNUM  250 млн рублей налоговых льгот из бюджета Ярославской области получили компании, которые спонсировали футбольный клуб «Шинник» в 2018 году. Об этом на заседании комитета по бюджету рассказал заместитель председателя правительства области Илья Баланин.

Закон, позволяющий уменьшать сумму налогов на сумму спонсорской помощи «Шиннику», был издан в 2016 году. В 2017 году по нему было предоставлено льгот на 200 млн рублей. В 2018 году сумма поддержки и, соответственно, потерь бюджета региона, выросла на 50 млн. Конкретные организации, получившие льготы, Баланин не назвал.

Читайте ранее в этом сюжете: Налоговые льготы не привлекли частных спонсоров для ярославского «Шинника»

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Налоговые льготы
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