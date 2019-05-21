Ярославский «Шинник» обошёлся областному бюджету в 250 млн рублей

Ярославль, , 11:31 — REGNUM 250 млн рублей налоговых льгот из бюджета Ярославской области получили компании, которые спонсировали футбольный клуб «Шинник» в 2018 году. Об этом на заседании комитета по бюджету рассказал заместитель председателя правительства области Илья Баланин.

Закон, позволяющий уменьшать сумму налогов на сумму спонсорской помощи «Шиннику», был издан в 2016 году. В 2017 году по нему было предоставлено льгот на 200 млн рублей. В 2018 году сумма поддержки и, соответственно, потерь бюджета региона, выросла на 50 млн. Конкретные организации, получившие льготы, Баланин не назвал.

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