Вторник, 21 Мая 2019 года
10:27:55 МСК

Юный бельгийский велогонщик скончался после участия в гонке

Спорт

Внезапная смерть юноши стала третьей для велоспорта Бельгии за последние три года

Брюссель, 21 мая 2019, 10:27 — REGNUM  В ночь на 20 мая в своей кровати скончался юный бельгийский велогонщик из Опвийка Ярне Лемменс. Это третий случай внезапной смерти в велоспорте Бельгии за последние несколько лет, пишет газета Kronen Zeitung.

Мать 15-летнего Лемменса сообщила, что 19 мая ее сын участвовал в велогонке. В этом году он проходил медицинское обследование, однако проблем с сердцем выявлено не было.

Шокирующая кончина юного спортсмена напомнила о других трагедиях: в 2016 году от сердечного приступа скончался 22-летний велогонщик Даан Мингер, а в 2018 году от остановки сердца во время гонки умер 23-летний Михаэль Голартс. В последние годы Бельгия потеряла еще двух молодых спортсменов — Ваутера Вейландта и Антуана Демуатье, но они оба погибли в авариях на трассе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Велоспорт
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить