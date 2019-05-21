Юный бельгийский велогонщик скончался после участия в гонке

Брюссель, , 10:27 — REGNUM В ночь на 20 мая в своей кровати скончался юный бельгийский велогонщик из Опвийка Ярне Лемменс. Это третий случай внезапной смерти в велоспорте Бельгии за последние несколько лет, пишет газета Kronen Zeitung.

Мать 15-летнего Лемменса сообщила, что 19 мая ее сын участвовал в велогонке. В этом году он проходил медицинское обследование, однако проблем с сердцем выявлено не было.

Шокирующая кончина юного спортсмена напомнила о других трагедиях: в 2016 году от сердечного приступа скончался 22-летний велогонщик Даан Мингер, а в 2018 году от остановки сердца во время гонки умер 23-летний Михаэль Голартс. В последние годы Бельгия потеряла еще двух молодых спортсменов — Ваутера Вейландта и Антуана Демуатье, но они оба погибли в авариях на трассе.