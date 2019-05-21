Команда McLaren выразила соболезнования в связи со смертью Ники Лауды

Вена, , 10:24 — REGNUM Команда «Формулы-1» McLaren выразила соболезнования в связи со смертью трехкратного чемпиона автогонок Ники Лауды, сообщается на странице McLaren в Twitter.

«Он навсегда останется в наших сердцах и нашей истории», — говорится в сообщении.

Напомним, австрийский гонщик «Формулы-1» Ника Лауда ушел из жизни 20 мая в возрасте 70 лет. Лауда был чемпионом «Формулы-1» в 1975, 1977 и 1984 годах. В 1976 году он едва не сгорел заживо за рулем болида, эти события легли в сюжет художественного фильма Рона Ховарда «Гонка» (2013).

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