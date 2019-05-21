Вторник, 21 Мая 2019 года
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Скончался бывший игрок Бундеслиги Манфред Бургсмюллер

Спорт

Его тело было найдено в квартире в Эссене

Эссен , Германия, 21 мая 2019, 09:53 — REGNUM  В Германии скончался бывший футболист, звезда бременского клуба «Вердер» и дортмундской «Боруссии» Манфред Бургсмюллер. Об этом пишет газета Bild.

Смерть 69-летнего Бургсмюллера наступила 18 мая. Его тело в собственной квартире в Эссене обнаружила подруга, встревоженная тем, что он перестал отвечать на телефонные звонки. Футбольный клуб «Боруссия» подтвердил известие о кончине своего бывшего полузащитника.

Манфред Бургсмюллер, известный как Манни, выступал в Бундеслиге до 40 лет. На его счету 227 голов, забитые за разные клубы. Он выступал в цветах команд «Рот-Вайсс», «Байер», «Нюрнберг», «Боруссия», «Вердер». В 70-е годы футболист играл за сборную ФРГ.

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