Скончался бывший игрок Бундеслиги Манфред Бургсмюллер

Эссен , Германия, , 09:53 — REGNUM В Германии скончался бывший футболист, звезда бременского клуба «Вердер» и дортмундской «Боруссии» Манфред Бургсмюллер. Об этом пишет газета Bild.

Смерть 69-летнего Бургсмюллера наступила 18 мая. Его тело в собственной квартире в Эссене обнаружила подруга, встревоженная тем, что он перестал отвечать на телефонные звонки. Футбольный клуб «Боруссия» подтвердил известие о кончине своего бывшего полузащитника.

Манфред Бургсмюллер, известный как Манни, выступал в Бундеслиге до 40 лет. На его счету 227 голов, забитые за разные клубы. Он выступал в цветах команд «Рот-Вайсс», «Байер», «Нюрнберг», «Боруссия», «Вердер». В 70-е годы футболист играл за сборную ФРГ.

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