Верный «Роме»: Тотти включен в Зал славы итальянского футбола

Рим, , 09:09 — REGNUM Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола. Торжественная церемония состоялась во Флоренции, сообщает пресс-служба римского футбольного клуба.

Футболиста на церемонии, прошедшей 20 мая, представлял действующий наставник итальянской сборной Роберто Манчини. Сам 42-летний спортсмен назвал этот день особенным.

«Это многое значит — быть включенным в этот Зал славы, после того как я уже стал членом Зала славы «Ромы», — заявил Тотти.

Франческо Тотти выступал за «Рому» на протяжении 25 лет — с 1992 по 2017 год. Во всех турнирах он сыграл за «Рому» в 786 матчах и принес команде 307 голов, отказываясь от перехода в другие клубы. За сборную Италии Тотти сыграл 58 матчей и забил девять мячей, в 2006 году он стал чемпионом мира в составе сборной.

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