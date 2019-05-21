Главный тренер «Лацио» согласился возглавить «Ювентус»

Рим, , 08:52 — REGNUM Симоне Индзаги — главный тренер «Лацио» — на предложение возглавить туринский клуб «Ювентус» ответил согласием, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что Фабио Паратичи — спортивный директор «бьянконери» — уже обсудил с Индзаги детали сотрудничества, и 43-летний специалист дал свое предварительное согласие.

Среди других претендентов на этот пост ранее назывались Хосеп Гвардьола, Антонио Конте, Маурисио Покеттино, а также Маурицио Сарри.

Доавим, что в текущем сезоне под руководством Индзаги римский клуб выиграл Кубок Италии.

Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри покидает пост главного тренера «Ювентуса» по итогам сезона.

Итальянец возглавил «Ювентус» в 2014 г. В последующие 5 сезонов туринцы становились чемпионами Италии, а — дважды доходили до финала Лиги чемпионов (ЛЧ).