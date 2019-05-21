Вена, , 07:20 — REGNUM В возрасте 70 лет ушел из жизни трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда. О смерти австрийского гонщика и известного предпринимателя проинформировала его семья, пишет газета Kronen Zeitung.

«В глубокой печали мы объявляем, что наш любимый Ники мирно уснул в кругу своей семьи 20 мая 2019 года. Его уникальные достижения как спортсмена и предпринимателя останутся в памяти навсегда. Его неутомимая тяга к деятельности, его прямолинейность и мужество остаются образцом для подражания для всех нас. Вдали от публики он был любящим и заботливым супругом, отцом, дедушкой. Его будет нам не хватать», — говорится в сообщении семьи.

Ники Лауда завоевал чемпионские титулы в «Формуле-1» в 1975, 1977 и 1984 годах. В 1976 году он едва не сгорел заживо за рулем своей Ferrari. События этого года легли в сюжет художественного фильма Рона Ховарда «Гонка» (2013). В последние годы Лауда занимал пост неисполнительного директора команды Mercedes AMG и руководил собственной авиакомпанией Laudamotion.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года австриец перенес операцию по трансплантации легкого.