Тамбовщина вошла в 30 лучших регионов страны по реализации комплекса ГТО

Тамбов, , 17:40 — REGNUM Тамбовская область занимает 30 место в рейтинге регионов по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

По данным управления по физической культуре и спорту области, по итогам первого квартала 2019 года Тамбовская область улучшила свои позиции в рейтинге, обогнав Московскую и Кировскую области, Башкирию.

На Тамбовщине постоянно увеличивается число жителей, принявших участие в выполнении нормативов ГТО и получивших знаки отличия. Что касается сводного рейтинга, то на позиции региона в нем влияет целый ряд факторов. В их числе — количество зарегистрированных в электронной базе данных, относящихся к реализации комплекса ГТО; население, принявшее участие в выполнении нормативов комплекса; общее количество полученных знаков; количество центров тестирования и другие.

«Сейчас не только дети, но и взрослые активно сдают нормативы комплекса ГТО. Свою физическую подготовленность тамбовчане проверяют в рамках областных фестивалей, специальных мероприятий и в индивидуальном порядке — обращаются в центры тестирования», — сказал начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов.

В 2018 году в Тамбовской области в различных мероприятиях по реализации ВФСК ГТО приняли участие более 5 тыс. человек. На данный момент более 92,5 тыс. тамбовчан в возрасте от 6 лет зарегистрированы на официальном интернет-портале комплекса ГТО.

За все время реализации комплекса центры тестирования посетили почти 46 тысяч человек, приступив к выполнению испытаний (49,5% от зарегистрированных в АИС ГТО). В 2018 году свои силы попробовали около 11 тыс. тамбовчан. Более 18 тыс. человек (39,7% от числа пытавшихся выполнить нормативы) стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает, что здоровье людей и спорт — темы не менее важные для развития региона, чем экономика. Укрепить здоровье и проверить свою физическую подготовленность как раз и помогает комплекс ГТО. Сейчас в этом направлении начинается новый этап работы. В 2019 году в рамках федерального (регионального) проекта «Спорт норма жизни», который входит в нацпроект «Демография», в городах и районах области начнут устанавливаться площадки ГТО. Они появятся во всех муниципалитетах региона. В текущем году построят первые десять — в Тамбове и Тамбовском районе, Мичуринске и Мичуринском районе, Моршанске и Моршанском районе, городах Кирсанов, Котовск, Рассказово, Уварово.

Площадка ГТО представляет собой спортивный комплекс, оснащенный необходимым оборудованием для подготовки и выполнения нормативов. Это турники разных уровней и высоты, скамьи для пресса и наклона, сектора для прыжков в длину, для подъема гири, а также тренажеры.

Стоимость одной площадки составит 3−3,5 млн рублей. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 28,6 млн рублей. На условиях софинансирования к этой сумме добавят средства и из других источников.