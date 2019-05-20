Завершились матчи Московской студенческой киберспортивной лиги

Москва, , 18:07 — REGNUM В Москве завершились матчи студенческой киберспортивной лиги (МСКЛ). Чемпионами в пяти видах соревновательных дисциплин стали столичные ВУЗы: НИУ ВШЭ, МГУ, ГУУ и МЭИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации Компьютерного Спорта Москвы.

Студенты соревновались в пяти дисциплинах: Dota 2 (победила команда ГУУ), Counter-Strike: Global Offensive (МГУ), Starcraft 2 (НИУ ВШЭ), Hearthstone (МЭИ) и FIFA'19 (НИУ ВШЭ). С начала соревнований за звание лучшей студенческой команды боролись 23 коллектива. Все результаты команд, прошедших в плей-офф в ходе МСКЛ, пойдут в зачёт рейтинга первенства Москвы.

Организаторы и судьи отметили высокий уровень организации матчей и общее развитие студенческой лиги в 2019 году. Например, в этом году на соревнованиях впервые появилась дисциплина FIFA'19.

Напомним, Московская студенческая киберспортивная лига (МСКЛ) начала проводить матчи в 2010 году, таким образом, сезон 2019-го года стал девятым. На протяжении четырёх месяцев команды из крупнейших столичных ВУЗов сражались в матчах группового этапа и плей-офф стадии.

Сейчас руководство ФКС Москвы начинает формирование организационного комитета и дирекции десятого, юбилейного сезона. По словам президента ФКС Москвы Александра Горбаченко, при подготовке к новому сезону будут учтены мнения и пожелания действующих спортсменов, чтобы повысить общий уровень лиги.

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