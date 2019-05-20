Каким был Гранд-Финал Кубка России по интерактивному футболу?

Москва, , 17:30 — REGNUM Компьютерный спорт давно ушёл с позиции «аутсайдера» и превратился в одно из самых масштабных, дорогих и зрелищных спортивных движений мира. Миллионы болельщиков, сотни игроков и десятки игровых дисциплин — все эти составляющие на протяжении последних лет объединяют между собой людей со всех уголков планеты. Россия не остаётся в стороне: за последние годы стране удалось укрепиться в ролях «кузницы киберспортивных талантов» и «местом проведения масштабных чемпионатов».

Один из этих чемпионатов прошёл в Москве 19 мая 2019 года. На сцене Yota Arena (специально построенной для проведения киберспортивных событий) прошёл Гранд-Финал Кубка России по интерактивному футболу. Восьми лучшим «компьютерным футболистам» страны предстояло сразиться за победу и денежный приз в 500 тыс. рублей.

Как уже было сказано, московская Yota Arena — наиболее подходящее помещение для проведений событий такой направленности и масштаба. Современное оборудование, большой зрительный зал, специальные зоны для отдыха и игры в консоли, бар, кафе и, конечно же, сцена — то самое место, где проходят все киберспортивные сражения.

«Данная площадка прекрасно подходит для киберспорта, для этого её и создавали», — считает президент ФКС России Дмитрий Смит.

Кубок России по интерактивному футболу состоял из трёх этапов: онлайн-отборочных, основного этапа (который также проходил в режиме онлайн) и масштабного Град-Финала, на котором должен определиться победитель чемпионата. Среди десятков участников отборочных в основной этап проходили лишь 64 человека, а из них к финальному этапу допускались только восемь лучших спортсменов.

Этой восьмёркой стали: Роберт «Ufenok77» Фахретдинов (ФК «Локомотив»), Дмитрий «IamKrotik» Кретов (ФК «Балтика»), Андрей «Timon» Гурьев (Gambit Esports), Михаил «Castell» Ковалёв (EYESPORTS), Антон «klenoff» Кленов, Сергей «sport4ever» Овдин, Сергей «bux_RU» Баринов и Данила «Shemyakin» Шемякин.

По итогам четвертьфинальной стадии (с которой начались игры Гранд-Финала) в ½ прошли только четыре спортсмена: Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, Андрей «Timon» Гурьев, Антон «klenoff» Кленов и Сергей «bux_RU» Баринов.

«Свои шансы никак не оцениваю, в этом нет смысла — всё покажет игра. Это круто, что такие турниры проводятся. Конечно, на момент 2019 года здесь не самый большой призовой фонд. Но это отличная практика между более крупными соревнования, да и всегда приятно сразиться с опытными соперниками на локальной арене», — поделился Роберт «Ufenok77» Фахретдинов.

Победитель из каждой пары игроков становился участником финальной стадии, а проигравший мог принять участие в специальном матче за третье место.

«Пока мы общаемся проходит матч между Андреем Гурьевым и Робертом Фахретдиновым. Они и являются главным фаворитами Кубка. Ещё нельзя не отметить Антона Кленова», — комментирует аналитик Кубка Денис Бадаев.

Тем не менее, из первой полуфинальной игры победителем вышел Андрей Гурьев (проигравший — Роберт Фахретдинов), а из второй Антон Кленов (проигравший — Сергей Баринов). Оба спортсмена прошли в финальную стадию с результатом 2:1. Напомним, матчи всех этапов Гранд-Финала проходили в формате best of 3.

«Роберт, пожалуй, самый стабильный игрок за последние сезоны. Он не всегда выиграет, но как минимум, попадает в четвёрку. Плюс, за последние пару лет он чаще других выступал на международной арене — от этого и такие высокие ожидания.

Думаю, что если бы он играл в другой части сетки, то и результат мог бы быть другим. Для него это конец сезона: сил и эмоций уже не хватает. А противником ему попался сверхмотивированный Андрей», — комментирует результат Роберта Фахретдинова аналитик Кубка Александр Хитров.

По итогам финальных матчей, победителем Кубка и обладателем 500 тыс. рублей стал Андрей «Timon» Гурьев. Второе место и приз в 300 тыс. рублей заполучил Антон Кленов. А обладателем третьего места по результатам специального матча стал Роберт «Ufenok77» Фахретдинов — его вознаграждение составило 200 тыс. рублей.

«Timon в 2017 был лучшим киберфутболистом России. Потом его успехи пошли на спад, и он некоторое время искал себя. И не так давно у него появился сильный тренер. Насколько я знаю, последний месяц он провёл на буткеме (тренировочный лагерь для подготовки к соревнованиям, прим. ред.), где играл по 16 матчей в день. Соответственно он подошёл к финалу Кубка в очень хорошей форме. Он был зол на себя за результаты прошлого года, и это сыграло свою роль.

Андрей раньше славился тем, как хорошо он умеет держать мяч на половине поля соперника. И в этом финале он снова показал свою коронную игру. Антон же всегда играл в красивый «бесшабашный» футбол. Но в этом матче было ощущение, что он не смог показать свой уровень. Тем не менее, битва была неплохая. В этой ситуации не Антон проиграл, а Андрей выиграл», — делится мнением о результатах финального матча аналитик Кубка Александр Хитров.

Одновременно с проведением матчей на Кубке работала команда аналитиков и комментаторов. Они оценивали навыки игроков и тактики, используемые на виртуальном футбольном поле. Ведущим мероприятия выступил Карен Адамян, известный видеоблогер и ведущий телеканал «Матч ТВ».

В то время как спортсмены сражались за первое место со сцены Yota Arena, в зрительном зале собирались болельщики футболистов. И, если во время первых матчей (¼ финала) большинство мест в зале пустовали, то к финальному сражению свободный стул было практически невозможно найти. Тем не менее, многие зрители предпочли наблюдать за проведение Кубка дистанционно — весь чемпионат транслировался в интернет.

«Нужно понимать, что наш спорт интерактивен. Многие люди предпочитают смотреть его из дома в комфортной обстановке, поэтому мы всегда ведём прямую трансляцию. И не стоит ожидать, что интерактивный футбол будет собирать такое же количество людей, что и футбол реальный. Всё-таки это несколько другое направление», — считает президент ФКС России Дмитрий Смит.

Проведение Кубка России по интерактивному футболу в Москве (в этом году он прошёл во второй раз) может стать традицией для российских геймеров — без сомнений, он состоится и в 2020 году. А здание Yota Arena, вероятно, станет ключевой площадкой для российских киберспортсменов. Уже 8 июня здесь ожидается Гранд-Финал Чемпионата России по компьютерному спорту, на котором пройдут матчи по Clash Royale, Dota 2 и специальный турнир по CS: GO.

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