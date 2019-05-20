ЧМ-2019: В группе А обострилась борьба за первую строчку

Кошице, Словакия, , 12:57 — REGNUM 19 мая в рамках очередного матча группового этапа чемпионата мира в Словакии сборная США переиграла своих немецких оппонентов и возглавила турнирную таблицу группы А. Встреча прошла на пятитысячном стадионе «Стил-Арена» в Кошице.

Немцы с первых минут матча задали тон игре, устремившись к воротам соперника, в которых стоял вратарь «Нью-Джерси Девилз» Кори Шнайдер. В течение первой половины периода немцы непрерывно создавали проблемы своему именитому сопернику, обрушивая атаки на соперника, а на 9-й минуте встречи на неаккуратной игре при отборе шайбы был схвачен и посажен в штрафной бокс ключевой игрок США Джек Айкель, чем обеспечил своей сборной не легкие следующие две минуты. Американцам удалось справится с соперником в игре при неравных составах, не дав ему возможности открыть счет, но даже когда большинство «бундестим» истекло, прессинг вокруг ворот Шнайдера продолжался. Вскоре немцам удалось добиться своего, и счет на табло был открыт. Фредерик Тиффельс вовремя оказался на потерянном американцами правом фланге, откуда он нанес голевой бросок с передачи Леона Драйзайтля — 1:0. Следующего гола болельщикам на стадионе не пришлось долго ждать, на помощь американской сборной устремился Джеймс Ван Римсдайк, забросив свой второй гол на турнире. Нападающий «Филадельфии» успешно подставил клюшку под траектории летящей от Клейтона Келлера шайбы, сравняв счет — 1:1.

Во втором периоде американцы имели все возможности вырваться в лидеры, но надежная игра немецкого голкипера Матиаса Нидербергера не позволила им этого сделать. Примером надежности и храбрости Нидербергера может стать его невероятное спасение ворот на 5-й минуте матча, когда он, растянувшись вдоль ворот, смог справиться с форвардом Джеком Айкелем, прочитав следующие действия юного американского форварда. Через минуту Матиас снова героическим спасением сохранил счет прежним, остановив опасную контратаку американцев, которая по их замыслу должна была закончиться лежащей в воротах шайбой.

В третьей 20-минутке инициативой завладели «звездно-полосатые». В первой половине периода американцы постепенно с каждой атакой все ближе и ближе подкатывались к немецким воротам, выжидая момент для решительного действия. А уже в начале второй половины, разглядев брешь в обороне соперника, Джеймс Ван Римсдайк выполнил передачу шайбы вперед со своей половины льда, которую на «пятаке» подхватил, а затем замкнул в ворота соперника Дилан Ларкин — 1:2, зрелищная комбинация помогла США выйти вперед. В концовке периода, когда сборная США владела численным преимуществом, был определен победитель встречи. Им заслуженно стали америнцы, которые за три с лишним минуты до конца с помощью капитана «Баффало» Джека Айкеля, удвоили свое преимущество в счете, закрепив его до финальной сирены матча — 1:3. Лучший бомбардир «Сэйбрз» этого сезона замкнул передачу Патрика Кейна, отметившись сильным броском в одно касание, направленным в ближнюю «девятку» ворот Нидербергера.

Сборная США обошла своих соперников по группе А и вышла на первую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 баллов за результативность. Отметим, что на один балл от американцев на данный момент отстают финны, находящиеся на второй строчке, а третье и, соотвественно, четвертое место с 12 очками в активе между собой делят сборные Канады и Германии, которые также претендуют на первое место группе, чтобы позднее в плей-офф попасть на четвертую команду из группы Б.