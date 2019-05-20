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ФосАгро хочет вернуть шахматную корону в Россию

Спорт

Группа «ФосАгро» стала стратегическим партнером FIDE в проведении серии Гран При – отборочных претендентских этапов к матчу за мировую шахматную корону 2020 года

Москва, 20 мая 2019, 11:24 — REGNUM  Всего состоится 4 Гран При. Турниры пройдут в Москве, Риге, Гамбурге, Тель-Авиве. Два гроссмейстера, набравших больше всех очков в серии Гран-при, получат путевки на кандидатский турнир, который состоится в марте 2020 г. Сам матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в ноябре следующего года. В серии Гран-при примут участие 21 шахматист, 7 из них представляют Россию.

Московский этап Гран-при стартовал в эту пятницу и продлится до 29 мая. Первенство оспаривают 16 шахматистов, в том числе семеро россиян: Александр Грищук, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Пётр Свидлер, Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов и Даниил Дубов.

«ФосАгро» выступает бессменным спонсором РШФ более 9 лет. Компания оказывает широкую поддержку шахматам в нашей стране — открывает шахматные классы и клубы, вводит уроки шахмат в подшефных школах в городах станы.

Как подчеркнул генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев: «Шахматный спорт стал для меня и нашей команды близок по духу. Как и в шахматах, в основе развития нашей компании — стремление просчитывать все ходы заранее и быть на шаг впереди своих конкурентов». Глава «ФосАгро» обратился к российским шахматистам с настоятельной просьбой «вернуть шахматную корону на Родину, где ее место».

Для того, чтобы дополнительно мотивировать российских игроков глава ФосАгро сказал, что компания подпишет спонсорский контракт с теми из них, кто выиграет серию Гран При и выйдет в турнир Претендентов.

Президент FIDE Аркадий Дворкович отметил, что изменение формата Гран При на нокаут-систему привнесет больше драматизма в отборочную серию, а «турниры станут настоящей радостью как для игроков, так и для зрителей».

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