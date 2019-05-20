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В Боливии арбитр скончался от остановки сердца во время футбольного матча

Спорт

Арбитр обслуживал встречу между командами «Олуэйс Рэди» и «Ориенте Петролеро»

Ла-Пас, 20 мая 2019, 10:10 — REGNUM  В Боливии 32-летний футбольный арбитр Виктор Уртадо умер от остановки сердца после матча высшего дивизиона страны, пишет Los Tiempos.

Отмечается, что арбитр обслуживал встречу между командами «Олуэйс Рэди» и «Ориенте Петролеро». Во втором тайме он упал на поле, врачи сумели реанимировать его, после чего он был госпитализирован. Однако в больнице случилась повторная остановка сердца, спасти его не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бразилии скончался арбитр Исильдо Фабиано Бьянки да Силва. Во время матча по футзалу 44-летнему мужчине стало плохо, врачи на носилках унесли его с поля, после чего он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

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