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Сборная России переиграла команду Швейцарии на ЧМ по хоккею

Спорт

Следующий матч группового этапа сборная России проведет с командой Швеции 21 мая

Братислава, 19 мая 2019, 23:47 — REGNUM  Мужская хоккейная сборная России переиграла команду Швейцарии в матче группового этапа на чемпионате мира (ЧМ) в Словакии. Встреча прошла 19 мая на арене в Братиславе и закончилась со счетом 3:0.

Голы в составе российской сборной, одержавшей шестую подряд победу, на счету оформившего в мачте дубль Никиты Кучерова и Артёма Анисимова.

Отметим, следующий матч группового этапа сборная России проведет с командой Швеции 21 мая.

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