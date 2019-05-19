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«Ростов» переиграл «Зенит» в матче РПЛ

Спорт

Ранее санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу сезона 2018/19

«Ростов» переиграл «Зенит» в матче РПЛ
Иллюстрация: Kremlin.ru
Стадион «Ростов Арена»

Ростов-на-Дону, 19 мая 2019, 22:55 — REGNUM  Футбольный клуб «Ростов» (Ростов-на-Дону) на своем поле переиграл санкт-петербургский «Зенит» в матче двадцать девятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 19 мая на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:0.

Героем встречи в составе хозяев поля стал Ивелин Попов, который забил единственный мяч на 67-й минуте.

После двадцати девяти матчей в чемпионате России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 61 очко. Клуб «Ростов», набравший 41 балл, находится на седьмой позиции.

Напомним, ранее санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу сезона 2018/19.

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