Воскресенье, 19 Мая 2019 года
23:20:07 МСК

Определился победитель Кубка России по интерактивному футболу

Спорт

В финальном матче с Антоном Кленовым он победил со счётом 3:1

Определился победитель Кубка России по интерактивному футболу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Андрей «Timon» Гурьев

Москва, 19 мая 2019, 22:51 — REGNUM  В Москве определился победитель Кубка России по интерактивному футболу. Им стал Андрей «Timon» Гурьев из киберспортивного клуба Gambit Esports, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В финальном матче Андрей Гурьев сразился с Антоном «Klenoff» Кленовым и победил со счётом 3:1. Таким образом, Timon стал обладателем денежного приза в 500 тыс. рублей.

Второе место и приз в 300 тыс. рублей заполучил Антон Кленов. А обладателем третьего места по результатам специального матча стал Роберт «Ufenok77» Фахретдинов — его вознаграждение составило 200 тыс. рублей.

Напомним, в последнюю стадию Гранд-Финала Кубка России по интерактивному футболу по итогам предыдущих мачтей прошли Антон «klenoff» Кленов и Андрей «Timon» Гурьев. Оба киберспортсмена вышли из стадии ½ финала с результатом 2:1.

Победителем прошлого (2018) года стал Михаил «Torres» Запорожец, а второе место занял Роберт «Ufenok77» Фахретдинов — в этом году ему досталась бронзовая медаль. Официальные чемпионаты России по интерактивному футболу начали проводиться с 2017 года, с того момента, как Министерство спорта РФ признало интерактивный футбол новой спортивной дисциплиной.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны имена финалистов Кубка России по интерактивному футболу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Киберспорт
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить