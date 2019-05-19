Москва, , 22:51 — REGNUM В Москве определился победитель Кубка России по интерактивному футболу. Им стал Андрей «Timon» Гурьев из киберспортивного клуба Gambit Esports, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В финальном матче Андрей Гурьев сразился с Антоном «Klenoff» Кленовым и победил со счётом 3:1. Таким образом, Timon стал обладателем денежного приза в 500 тыс. рублей.

Второе место и приз в 300 тыс. рублей заполучил Антон Кленов. А обладателем третьего места по результатам специального матча стал Роберт «Ufenok77» Фахретдинов — его вознаграждение составило 200 тыс. рублей.

Напомним, в последнюю стадию Гранд-Финала Кубка России по интерактивному футболу по итогам предыдущих мачтей прошли Антон «klenoff» Кленов и Андрей «Timon» Гурьев. Оба киберспортсмена вышли из стадии ½ финала с результатом 2:1.

Победителем прошлого (2018) года стал Михаил «Torres» Запорожец, а второе место занял Роберт «Ufenok77» Фахретдинов — в этом году ему досталась бронзовая медаль. Официальные чемпионаты России по интерактивному футболу начали проводиться с 2017 года, с того момента, как Министерство спорта РФ признало интерактивный футбол новой спортивной дисциплиной.

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