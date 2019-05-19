Дубль Месси не принес «Барселоне» победу над «Эйбаром»

Мадрид, , 20:23 — REGNUM 19 мая в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в матче заключительного, 38 тура, испанской Примеры, футбольный клуб «Барселона» сыграл вничью с «Эйбаром» — 2:2.

За «Эйбар» голы забили Марк Кукурелья (20 мин.) и Пабло де Бласис (45 мин.). «Барселона» же ответила дублем Лионеля Месси — 31 и 32 мин.

Итак, досрочно завоевавшая чемпионство «Барселона» завершила сезон с 87 очками, «Эйбар» — с 47 очками занял 12 место.

А нападающий «Барселоны» Месси, который сделал дубль в этом матче, уже в шестой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги (повторив рекорд Тельмо Сарры). По итогам сезона на счету аргентинца — 36 голов, что и позволило ему в шестой раз стать обладателем трофея Пичичи.

Кстати, Месси может в рекордный — шестой — раз стать обладателем «Золотой бутсы». Приз вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов Европы ежегодно.