ЧМ 2019: Россия одержала пятую победу подряд

Братислава, , 19:07 — REGNUM 19 мая в рамках заключительного этапа групповой стадии чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии, сборная России противостояла сборной команде Латвии. Встреча проходила на главном стадионе чемпионата, носящем имя Ондрея Непелы в Братиславе.

Латвийцы проявили свой бойкий характер в игре с главный фаворитом мирового первенства в этом году. Первый период отразил равную ситуацию на льду, обе команды отличались добротным хоккеем и зрелищными моментами, но сборной Латвии повезло чуть больше. Всем известная неосторожность российской сборной в соблюдении игровых правил снова сыграла с ними плохую шутку. Латвийцам была представлена возможность разыграть численное преимущество, чем они с легкостью воспользовались. Шайба состоялась на 11 минуте встречи, когда известный по своим выступлениям за клубы КХЛ защитник Оскарс Цибульскис замкнул передачу Микса Индрашиса, уверенно бросив в одно касание в ближний верхний угол — 1:0, сборная Латвии открыла счет, благодаря умелой игре в неравных составах.

Во втором периоде, после встряски от тренера сборной Ильи Воробьёва в перерыве, россияне значительно прибавили в игре на чужой половине льда, и уже на 27 секунде шайба лежала в воротах Элвиса Мерзликинса. Дмитрий Орлов прошил латвийского голкипера, направив шайбу к воротам с дальней дистанции — 1:1. После заброшенной шайбы «красная машина» стала верховодить около чужих ворот, заставляя голкипера соперника быть в постоянном напряжении, тем самым изматывая его. Данная тактика пошла на пользу россиянам, позволив им в скором времени установить свое лидерство в счете на табло. В конце четвертой минуты оборона латвийцев все же не выдержала натиска грозного соперника, оказавшись в проигрыше перед российской бригадой большинства и Никитой Гусевым в отдельности. Дадонов смог разобраться с соперником перед воротами, но, не решившись бросить, сыграл на Гусева, который беспрепятственно отправил шайбу в сетку ворот Латвии — 1:2. В скором времени, когда сборной Латвии было позволено выбраться из-под прессинга, а игрокам выстроиться по своим позициям, открыв тем самым пространство для контратаки россиян, Никита Кучеров удвоил преимущество сборной России в счете. Форвард «Тампы» прорвался через оборону соперника, вышел один на один с вратарем и простым, но точным броском в противоположный движению голкипера угол, установил окончательный счет встречи — 1:3.

В третьем периоде латвийцам пришлось добавлять сразу на двух фронтах, так как оборона сборной была часто не готова к контратакам соперника, а нападению было сложно найти момент для штурма ворот. Поэтому, продержавшись первую половину периода без голов, тренерский штаб сборной Латвии во главе с Бобом Хартли снял голкипера в пользу шестого полевого в надежде сравняться с соперником, но планам не было суждено сбыться. Через минуту после принятого решения защитник «бело-коричневых» Увис Балинскис поставил подножку игроку российской сборной. Таким образом, в последние минуты матча сборной Латвии пришлось обороняться, что поставило крест на ее шансах вырваться в игры плей-офф чемпионата.

Россия, благодаря своей пятой победе к ряду, взобралась на первую строчку группы Б, имея в активе 15 набранных очков в 5 играх чемпионата.