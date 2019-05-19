Главный тренер «Ювентуса» может возглавить «Рому»

Рим, , 18:17 — REGNUM Массимилиано Аллегри — главный тренер туринского «Ювентуса» — может возглавить «Рому» уже в следующем сезоне, пишет Corriere dello Sport.

Владелец клуба Джеймс Палотта хочет видеть 51-летнего итальянца на посту главного тренера римского клуба.

Добавим, что нынешний же наставник «Ромы» — Клаудио Раньери — летом покинет клуб.

18 мая туринский «Ювентус», 37-кратный чемпион Италии, объявил об отставке главного тренера Аллегри. Наиболее вероятным сменщиком Аллегри источники называют работающего с «Лацио» Симоне Индзаги.

Аллегри возглавил «Ювентус» 16 июля 2014 г. Он установил национальный рекорд для главных тренеров, 4 раза подряд выиграв как чемпионат, так и Кубок Италии. В 2019 г. золото первенства снова осталось за «Ювентусом», который оформил победу за 5 туров до конца чемпионата, а сейчас, за 2 тура до финиша, опережает «Наполи» на 13 очков.

А в Лиге чемпионов (ЛЧ), где «Ювентус» в последний раз побеждал в 1996 г., Аллегри ограничился двумя проигранными финалами — против «Барселоны» (2015) и «Реала» — в (2017).