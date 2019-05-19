Стали известны имена финалистов Кубка России по интерактивному футболу

Москва, , 18:30 — REGNUM В Москве определились финалисты Кубка России по интерактивному футболу. В последней стадии Гранд-Финала сыграют Антон «klenoff» Кленов и Андрей «Timon» Гурьев, сообщает 19 мая корреспондент ИА REGNUM.

В первом матче ½ финала Андрей Гурьев обыграл Роберта «Ufenok77» Фахретдинова со счётом 2:1. С таким же результатом из своего полуфинала вышел Антон Кленов, сыгравший против Сергея «bux_RU» Баринова.

Теперь Роберта Фахретдинова и Сергея Баринова ожидает матч за третье место в Гранд-Финале. За первое и второе место (денежный приз в размере 500 тыс. рублей и 300 тыс. рублей соответственно) Антон Кленов и Андрей Гурьев сразятся в 20:30 по московскому времени.

Напомним, 19 мая в Москве проходит Гранд-Финал Кубка России по интерактивному футболу. На сцене Yota Arena проходят сразу три стадии Гранд Финала: ¼, ½ и финал. В них за приз суммой один миллион рублей сражаются восемь лучших киберспортсменов, прошедших основной этап. По мнению аналитиков Кубка, главным фаворитами чемпионата являются: Антон Кленов, Роберт Фахретдинов и Андрей Гурьев.

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