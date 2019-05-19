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«Енисей» и «Динамо» сыграли боевую вничью в РПЛ

Спорт

2:2...

«Енисей» и «Динамо» сыграли боевую вничью в РПЛ
MaxBioHazard
Стадион «Центральный»

Красноярск, 19 мая 2019, 16:04 — REGNUM  Футбольный красноярский клуб «Енисей» сыграл вничью с московской командой «Динамо» в матче 29-го тура футбольной Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на поле красноярского стадиона «Центральный» и закончилась с боевым ничейным счетом 2:2.

В первом периоде команды обменялись голами с одиннадцатиметровых ударов. На 35-й минуте российско-бразильский защитник «Динамо» Жоазиньо открыл с пенальти счет в матче, а на 40-й минуте форвард «Енисея» Александр Кутьин его сравнял.

Во втором периоде под занавес команды также обменялись мячами. На 83-й минуте полузащитник «Динамо» Артур Юсупов снова вывел свою команду вперед, а на 87-й Александр Кутьин оформил в матче дубль и привел счет к итоговому ничейному состоянию.

Отметим, по итогам встречи «Енисей» с 20 очками находится на пятнадцатом месте турнирной таблицы РПЛ в зоне вылета из лиги. Московское «Динамо» с 32 очками на двенадцатой позиции.

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