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«Сампдория» и «Кьево» сыграли вничью в серии А

Спорт

0:0...

Верона, Италия, 19 мая 2019, 15:47 — REGNUM  Футбольный клуб «Сампдория» из Генуи и веронская команда «Кьево» не смогли выявить победителя в матче 37-го тура серии А итальянского футбольного первенства.

Игра прошла на поле стадиона «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и закончилась с ничейным результатом 0:0.

Кроме этого, на 40-й минуте футболисты «Кьево» остались в меньшинстве после удаления форварда Федерико Барба, однако это обстоятельство никак не сказалось на результате матча.

Отметим, по итогам встречи «Сампдория» с 50 очками продолжает плотно удерживать девятую позицию турнирной таблицы серии А чемпионата Италии. «Кьево» с 16 очками на последнем, двадцатом месте.

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