Воскресенье, 19 Мая 2019 года
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Арина Аверина победила в упражнениях с мячом на ЧЕ в Баку

Спорт

За свое выступление Аверина получила 23,300 баллов

Баку, 19 мая 2019, 15:48 — REGNUM  Российская гимнастка Арина Аверина стала победительницей в упражнениях с мячом на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

За свое выступление Аверина получила 23,300 баллов.

Второй стала представительница Белоруссии Екатерина Галкина, результат которой составил 21,150 баллов. На третьем месте израильтянка Николь Зеликман, получившая за свое исполнение программы с мячом 20,950 баллов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, российская сборная команда по художественной гимнастике выиграла золото на соревнованиях юниоров на чемпионате Европы в Баку.

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Спортивная и художественная гимнастика
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