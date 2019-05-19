Арина Аверина победила в упражнениях с мячом на ЧЕ в Баку

Баку, , 15:48 — REGNUM Российская гимнастка Арина Аверина стала победительницей в упражнениях с мячом на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

За свое выступление Аверина получила 23,300 баллов.

Второй стала представительница Белоруссии Екатерина Галкина, результат которой составил 21,150 баллов. На третьем месте израильтянка Николь Зеликман, получившая за свое исполнение программы с мячом 20,950 баллов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, российская сборная команда по художественной гимнастике выиграла золото на соревнованиях юниоров на чемпионате Европы в Баку.