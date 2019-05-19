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«Зенит-2» переиграл «Тюмень» в ФНЛ

Спорт

2:1 в пользу гостей

Тюмень, 19 мая 2019, 15:26 — REGNUM  Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит-2» обыграл команду «Тюмень» в матче 37-го тура российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра проходила на поле тюменского стадиона «Геолог» и закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Голов пришлось ждать до второго периода, когда полузащитник «Зенита» Дмитрий Плетнёв (51-я минута) и его коллега по клубу форвард Михаил Маркин не забили два мяча в течение 18 минут, создав тем самым серьезную заявку на победу. Последняя оказалась вполне состоятельной, так как все, что в итоге удалось хозяевам — это отыграть один мяч усилиями нападающего Максима Вотинова (87-я).

Отметим, по итогам «Зенит-2» набрал 28 очков и продолжает находиться на девятнадцатом, предпоследнем месте в турнирной таблице ФНЛ. «Тюмень» с 24 очками на последнем, двадцатом месте.

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Футбол
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