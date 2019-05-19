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«Авангард» упустил очки в матче ФНЛ с «Сибирью»

Спорт

1:0 в пользу хозяев

«Авангард» упустил очки в матче ФНЛ с «Сибирью»
Иллюстрация: Fc-rostov.ru
Футбольные мячи

Новосибирск, 19 мая 2019, 15:06 — REGNUM  Футбольный новосибирский клуб «Сибирь» переиграл курскую команду «Авангард» в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра прошла на поле новосибирского стадиона «Спартак» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Хозяева смогли забить единственный в матче гол усилиями форварда Павла Киреенко, который отправил мяч в ворота соперника точным ударом на 52-й минуте встречи.

Отметим, по итогам матча «Сибирь» набрала 36 очков и продолжает находиться на восемнадцатом месте турнирной таблицы ФНЛ. «Авангард» с 56 очками на шестом месте, упустив возможность подняться на пятое в результате проигрыша.

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