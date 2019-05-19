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«Арсенал» занял третье место молодежного первенства, обыграв «Краснодар»

Спорт

1:0 в пользу хозяев

«Арсенал» занял третье место молодежного первенства, обыграв «Краснодар»
Павел Кузнецов. Футбол. 1931

Тула, 19 мая 2019, 14:52 — REGNUM  Футбольный тульский клуб «Арсенал» обыграл команду «Краснодар» в мачте 29-го тура молодежного чемпионата России по футболу.

Игра проходила в Туле и закончилась с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный во встрече мяч был забит нападающим «Арсенала» Артемом Максименко на 14-й минуте, после того как в ворота «Краснодара» был назначен одиннадцатиметровый удар.

Отметим, по итогам матча тульский «Арсенал» набрал 57 очков и занял третье место в турнирной таблице молодежного первенства России, опередив московское «Динамо» на два очка. «Краснодар» с 51 очком на седьмом месте.

В заключительном туре молодежного первенства России «Арсенал» встретится с московским «Динамо и поборется за третье место.

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Футбол
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