«Арсенал» занял третье место молодежного первенства, обыграв «Краснодар»

Тула, , 14:52 — REGNUM Футбольный тульский клуб «Арсенал» обыграл команду «Краснодар» в мачте 29-го тура молодежного чемпионата России по футболу.

Игра проходила в Туле и закончилась с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный во встрече мяч был забит нападающим «Арсенала» Артемом Максименко на 14-й минуте, после того как в ворота «Краснодара» был назначен одиннадцатиметровый удар.

Отметим, по итогам матча тульский «Арсенал» набрал 57 очков и занял третье место в турнирной таблице молодежного первенства России, опередив московское «Динамо» на два очка. «Краснодар» с 51 очком на седьмом месте.

В заключительном туре молодежного первенства России «Арсенал» встретится с московским «Динамо и поборется за третье место.