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Российские гимнастки взяли четвертое золото на ЧЕ среди юниоров в Баку

Спорт

Победный результат составил 21,000 баллов

Баку, 19 мая 2019, 14:51 — REGNUM  Сборная команда России по художественной гимнастике стала победительницей в групповых упражнениях с пятью лентами на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в Баку.

В составе российской команды выступали Анна Батасова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко и Алиса Тищенко. Их победный результат составил 21,000 баллов.

Второе место заняли израильские гимнастки со результатом 19,900 баллов, третье — сборная Белоруссии с 19,000 баллов

Отметим, это четвертая золотая награда сборной России по гимнастике на чемпионате Европы в Баку. Ранее российские спортсменки победили в многоборье групповых упражнений, в упражнениях с пятью обручами и в командном зачете турнира.

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Спортивная и художественная гимнастика
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