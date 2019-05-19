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«Томь» переиграла «Спартак-2» в матче ФНЛ

Спорт

2:1 в пользу хозяев

Томск, 19 мая 2019, 14:10 — REGNUM  Футбольный клуб «Томь» обыграл футболистов московской команды «Спартак-2» в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра прошла на поле томского стадиона «Труд» и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей голы на счету оформившего в матче дубль Александра Ставпеца (61-я, 85-я минуты). У их оппонентов единственный гол на счету полузащитника Кирилла Фольмера (39-я).

Также на 23 минуте хозяева не смогли реализовать пенальти, назначенный в ворота «Спартака-2».

Отметим, по итогам встречи «Томь» укрепила свою третью позицию в турнирной таблице чемпионата ФНЛ. «Спартак-2» с 45 очками на тринадцатом месте.

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Футбол
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